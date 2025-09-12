Tarihin en ölümcül toprak kayması! Kasaba dakikalar içinde haritadan silindi

Peru'nun kuzeyinde yer alan Yungay kasabası 31 Mayıs 1970’te yerel saatle 15.23’te Ancash bölgesinde meydana gelen şiddetli depremden en çok nasibini alan bölge oldu. Depremin etkisiyle Huascaran Dağı’nın zirvesinden devasa bir buz ve kaya kütlesi koptu.

Saatte 180 kilometreyi aşan hızla aşağıya inen kütle, kısa sürede Yungay’ı tamamen yuttu.

18 BİN KİŞİ FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı kasaba, “Huaylas Koridoru’nun İncisi” olarak biliniyordu. Ancak meydana gelen facia sonucu yaklaşık 18 bin kişi, milyonlarca ton kaya, çamur ve buzun altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayda resmi kayıtlara göre yaklaşık 400 kişi hayatta kalabildi.

GÜNLERCE AÇLIK VE SOĞUKLA BOĞUŞTULAR

Facianın en dikkat çekilen hikayelerinden biri, kasabanın mezarlığının bulunduğu yapay tepeye sığınan 92 kişiye ait. Çamur dalgasının arasında bu tepeye çıkmayı başaranlar, günlerce açlık ve soğuğa direndi. Yardımlar, helikopterlerle ulaştırıldı.

Yaklaşık 300 çocuk da kasabanın dışında bir stadyumda düzenlenen sirk gösterisi sayesinde kurtuldu. Yüksek konumdaki stadyum, dalganın ulaşamadığı noktalardan biriydi. Görgü tanıklarına göre, çocukları güvenli bölgeye yönlendiren kişi bir palyaçoydu.

EN ÖLÜMCÜL TOPRAK KAYMASI OLARAK TARİHE ADINI YAZDIRDI

Bugün eski Yungay yerleşimi, “Campo Santo” adıyla anılan bir anma alanı ve açık hava müzesi olarak ziyaret ediliyor. Bu olay, yalnızca Peru’nun değil, dünyanın bilinen en ölümcül toprak kayması olarak tarihe geçti.

Felaketi yaşayanların çocuklarından rehber Juan Marquez Sanchez, anne ve babasının da mucizevi şekilde hayatta kaldığını anlattı. Bölge halkının dağa dair inançlarını ise şu sözlerle aktardı: “Bizim burada bir söz vardır: Huascaran’ın fotoğrafını çekerseniz, dağ utanır ve bulutların ardına saklanır.”