Hindistan'da sel ve toprak kayması! Çok sayıda ölü var

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Eyalete bağlı Ramban bölgesinde yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybederken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

Reasi bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında ise aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi.

ULUSAL KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Jammu'daki Katra şehrinde tren seferleri askıya alınırken, Srinagar-Jammu Ulusal Karayolu, meydana gelen ciddi hasar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, Keşmir'e giden kara yolunun ne zaman açılacağının belirsiz olduğunu belirtti.