TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı her saat artıyor!

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışlar, sel felaketini de beraberinde getirdi. Ülkede yaşanan felaket nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 351'e yükseldi.

AA
AA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 10:29
|
17.08.2025
17.08.2025
saat ikonu 10:29

'da felaketin olumsuz etkileri ülkenin kuzeyinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Seller sonucu eyaletinde 328, Gilgit Baltistan'da 12 ve Azad Keşmir'de 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı her saat artıyor!

Buner, Swat, Mansehra, Bajaur ve Battagram gibi bölgelerde seller evlere, iş yerlerine ve altyapıya ciddi şekilde verdi.

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı her saat artıyor!

Hayber Pahtunhva eyaletinde ise birçok alan "afet bölgesi" ilan edildi.

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı her saat artıyor!

BİNLERCE KİŞİ ETKİLENDİ

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe duyduklarını bildirirken, Hayber Pahtunhva'da sel felaketinden şu ana kadar 11 bölgede toplam 3 bin 817 kişinin etkilendiği bilgisini paylaştı.

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı her saat artıyor!

Ülkenin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların, 21 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı her saat artıyor!

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hayber Pahtunhva'ya ilaç, gıda ve diğer temel yardım malzemelerinin derhal teslim edilmesinin sağlanması talimatını vermişti.

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı her saat artıyor!
