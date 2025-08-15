Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
SON DAKİKA!
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Hindistan’da sel felaketi! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sel sonucu bilançonun her geçen gün ağırlaştığı bildirildi.

Hindistan’da sel felaketi! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
11:26
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
11:26

’ın Cemmu ve eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Cammu ve Keşmir Başbakanı Ömer Abdullah yaptığı açıklamada, Kishtwar bölgesine bağlı Chashoti köyündeki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a yükseldiğini, 100'den fazla kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Kayıp kişileri arama çalışmaları Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF), polis, ordu ve yerel gönüllüler tarafından ikinci günde devam ediyor.

Hindistan’da sel felaketi! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

SEL, KÖYÜ YERLE BİR ETMİŞTİ

Kishtwar bölgesinde aniden bastıran şiddetli yağışın yol açtığı sel ve çamur, Chashoti köyünü yerle bir etmişti. Aralarında bir tapınağı ziyaret eden Hindular da dahil olmak üzere 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

Hindistan'daki Haziran-Eylül ayları arasındaki muson mevsiminde sel ve toprak kaymaları sık sık yaşanıyor. Ancak uzmanlar iklim değişikliğinin kötü altyapı ile birlikte doğal afetlerin şiddetini ve sıklığını artırdığını belirtiyor.

TGRT Haber
