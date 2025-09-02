Sudan'da toprak kayması felaketi! Bir köy, 1000 nüfusuyla yok oldu! Tek kişi kurtuldu

Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde, günlerce süren şiddetli yağışların ardından Mara Dağları’nda bulunan bir köyü ölümcül bir toprak kayması vurdu. Sudan Kurtuluş Hareketi-Ordusu (SLM/A), 31 Ağustos’ta meydana gelen facianın ardından köyün tamamen yok olduğunu ve 1000’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

KURTULAN SADECE BİR KİŞİ

SLM/A lideri Abdülvahid Muhammed Nur, felaketten yalnızca bir kişinin sağ kurtulduğu bildirdi. Nur, Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarına çağrıda bulunarak enkaz altında kalan kadın, erkek ve çocukların cenazelerinin çıkarılması için destek istedi.

Felakette hayatını kaybedenlerin çoğunun, Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana süren iç savaştan kaçıp Mara Dağları’na sığınan siviller olduğu ifade edildi. Bölgede uzun süredir yiyecek ve ilaç sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSANİ KRİZİ

Sudan’da üç yılı aşkın süredir devam eden savaş, on binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca insanın ise yerinden edilmesine neden oldu. Birleşmiş Milletler, bu tabloyu “dünyanın en kötü insani krizi” olarak tanımlıyor. Nüfusun yarısından fazlası açlık tehdidi altında yaşarken, çatışmaların en yoğunlaştığı bölge şu sıralar Kuzey Darfur’un başkenti El Faşer oldu. Paramilter güçler burayı ele geçirmek için saldırılarını artırıyor.