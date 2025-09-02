Menü Kapat
Editor
 | Suat Vilgen

Sudan'da toprak kayması felaketi! Bir köy, 1000 nüfusuyla yok oldu! Tek kişi kurtuldu

Sudan’ın Darfur bölgesinde yaşanan toprak kayması, 1000’den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Köy tamamen yok olurken, hayatta kalan yalnızca bir kişi oldu.

KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 09:35

’ın batısındaki Darfur bölgesinde, günlerce süren şiddetli yağışların ardından Mara Dağları’nda bulunan bir köyü ölümcül bir vurdu. Sudan Kurtuluş Hareketi-Ordusu (SLM/A), 31 Ağustos’ta meydana gelen facianın ardından köyün tamamen yok olduğunu ve 1000’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sudan'da toprak kayması felaketi! Bir köy, 1000 nüfusuyla yok oldu! Tek kişi kurtuldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pakistan'da selde açıklanan can kaybı felaketin boyutunu gösterdi! Hindistan'a ağır suçlama

KURTULAN SADECE BİR KİŞİ

SLM/A lideri Abdülvahid Muhammed Nur, felaketten yalnızca bir kişinin sağ kurtulduğu bildirdi. Nur, Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarına çağrıda bulunarak enkaz altında kalan kadın, erkek ve çocukların cenazelerinin çıkarılması için destek istedi.

Felakette hayatını kaybedenlerin çoğunun, Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana süren iç savaştan kaçıp Mara Dağları’na sığınan olduğu ifade edildi. Bölgede uzun süredir yiyecek ve ilaç sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi.

Sudan'da toprak kayması felaketi! Bir köy, 1000 nüfusuyla yok oldu! Tek kişi kurtuldu

DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSANİ KRİZİ

Sudan’da üç yılı aşkın süredir devam eden savaş, on binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca insanın ise yerinden edilmesine neden oldu. Birleşmiş Milletler, bu tabloyu “dünyanın en kötü insani krizi” olarak tanımlıyor. Nüfusun yarısından fazlası açlık tehdidi altında yaşarken, çatışmaların en yoğunlaştığı bölge şu sıralar Kuzey Darfur’un başkenti El Faşer oldu. Paramilter güçler burayı ele geçirmek için saldırılarını artırıyor.

ETİKETLER
#toprak kayması
#sudan
#felaket
#iç savaş
#siviller
#Darfur
#Insani Kriz
#Dünya
