Kızıl Goncalar Cüneyt'in babası Vahit karakterini Tolga Tekin oynuyor
NOW TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt'in babası Vahit karakterinin gerçek adı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ayrıca karakteri oynayan Tolga Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları da araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...
Başrollerinde Özgü Nama, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde "Cüneyd" karakterinin babası "Vahit"in kim tarafından oynanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide karakter ünlü oyuncu Tolga Tekin tarafından oynanacak.
Vatandaşlar tarafından ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor.
Tolga Tekin 19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Özel Arı Koleji'nde orta okulu tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okudu.
1996 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları'nın sınavını kazanarak Adana Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.
1996-2004 yılları arasında tiyatroda görev aldıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.
Günümüzde de Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda görev alan ünlü oyuncu 2013 yılında Zeynep Koltuk ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 1 yıl sürmüştür.
Tolga Tekin ilk olarak 1996 yılında Türkmen Düğünü adlı tiyatroda rol almıştır.
İlk rol aldığı dizi ise 2008 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri adlı komedi, dram türündeki yapım olmuştur.
Tolga Tekin'in oynadığı bazı dizi ve filmler ise şöyle:
- Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
- Muhteşem Yüzyıl
- Behzat Ç. Ankara Yanıyor
- Rise of Empires: Ottoman
- Akıncı
- Kuruluş Osman
- Taçsız Prenses
- Hayatımın Neşesi
- Kızıl Goncalar