Kızıl Goncalar Cüneyt'in babası Vahit karakterini Tolga Tekin oynuyor

02 May 2024 12:02 - Güncelleme : 02 May 2024 12:17

Kızıl Goncalar anne Ayza Malik kim? Melisa Doğu yer aldığı projeler ve biyografisi

Kızıl Goncalar anne Ayza Malik kim? Melisa Doğu yer aldığı projeler ve biyografisi

Başrollerinde Özgü Nama, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde "Cüneyd" karakterinin babası "Vahit"in kim tarafından oynanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide karakter ünlü oyuncu Tolga Tekin tarafından oynanacak.

Vatandaşlar tarafından ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor.

Tolga Tekin 19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Özel Arı Koleji'nde orta okulu tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okudu.

1996 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları'nın sınavını kazanarak Adana Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.

1996-2004 yılları arasında tiyatroda görev aldıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Günümüzde de Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda görev alan ünlü oyuncu 2013 yılında Zeynep Koltuk ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 1 yıl sürmüştür.

Tolga Tekin ilk olarak 1996 yılında Türkmen Düğünü adlı tiyatroda rol almıştır.

İlk rol aldığı dizi ise 2008 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri adlı komedi, dram türündeki yapım olmuştur.

Tolga Tekin'in oynadığı bazı dizi ve filmler ise şöyle: