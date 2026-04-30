Yeraltı ve Eşref Rüya dizileri için bazı kısıtlamalarda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son dönemde artan şiddet içeriklerine karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Kurulun aldığı son karar doğrultusunda 4 televizyon kanalı ve 3 dijital platforma çeşitli yaptırımlar uygulanırken, bazı yapımların yayından kaldırılması da gündeme taşındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yeraltı ve Eşref Rüya sevenlerine kötü haber! RTÜK birçok diziye engel koydu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), artan şiddet içeriklerine karşı denetimlerini sıkılaştırarak bazı televizyon kanalları ve dijital platformlara yaptırımlar uyguladı ve bazı yapımların yayından kaldırılmasını gündeme getirdi. RTÜK, özellikle Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin bazı bölümleri için idari para cezaları uyguladı. Halk TV ve SZC TV'ye yayınlarda eleştiri sınırlarının aşıldığı gerekçesiyle idari para cezaları verildi. Kanal D, NOW TV, Prime Video, Netflix ve HBO Max, yoğun şiddet içeren sahneler nedeniyle yaptırımlarla karşılaştı. Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya, NOW TV'de ekrana gelen Yeraltı, Netflix'te yayınlanan Trigger, Prime Video'daki Gangs of Lagos ve HBO Max'te yayınlanan Altın Çocuk dizileri için idari para cezaları uygulandı ve bazı dijital platform içeriklerinin kataloglardan çıkarılması kararlaştırıldı.

YERALTI VE EŞREF RÜYA SEVENLERİNE KÖTÜ HABER

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan ve ülke genelinde büyük üzüntüye neden olan okul saldırılarının ardından, televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan içeriklerdeki şiddet unsurlarının sınırlandırılması gerektiği yönünde adımlar hız kazandı. Bu süreçte birçok yapımda sahneler revize edilirken, bazı bölümler ise hiç yayınlanmadı. Ayrıca pek çok marka da şiddet içeren projelere reklam vermeme kararı aldı.

RTÜK özellikle çok izlenen dizilerden Eşref Rüya ve Yeraltı'nın bazı bölümleri için idari para cezaları uyguladı.

ŞİDDET İÇERİKLERİNE KARŞI ÖNLEM

RTÜK’ün yeni kararları, özellikle dizilerdeki şiddet dozajını hedef aldı. Eşref Rüya, Yeraltı, Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve A.B.İ. gibi yapımları doğrudan etkileyen düzenlemeler kapsamında, “şiddeti özendirici veya kanıksatıcı içeriklere izin verilmeyeceği” ilkesi bir kez daha vurgulandı.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada alınan kararların detaylarını paylaştı. Buna göre;

Halk TV ve SZC TV’ye, yayınlarda eleştiri sınırlarının aşıldığı gerekçesiyle idari para cezaları verildi. Kanal D, NOW TV, Prime Video, Netflix ve HBO Max ise “yoğun şiddet” içeren sahneler nedeniyle yaptırımlarla karşılaştı.

DİZİLER VE FİLMLER İÇİN CEZA VE KALDIRMA KARARI

Kararlar kapsamında;

Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya dizisinin belirli bölümleri,

NOW TV’de ekrana gelen Yeraltı dizisinin birden fazla bölümü,

Netflix’te yayınlanan Trigger dizisinin 6. bölümü,

Prime Video’daki Gangs of Lagos filmi,

HBO Max’te yayınlanan Altın Çocuk dizisinin bazı bölümleri

için yüzde 2 oranında idari para cezaları uygulandı. Ayrıca dijital platformlardaki bu içeriklerin kataloglardan çıkarılması kararlaştırıldı.

KARARLAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, alınan kararlara karşı oy kullandığını da belirtti. Keser, yaptırımların siyasi eleştiri ve ifade özgürlüğü alanını daraltabileceğini savunarak, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına dikkat çekti. Bu içtihatlarda, kamuya yönelik eleştirilerde “incitici, abartılı ya da rahatsız edici” ifadelerin de ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği vurgulanıyor.

Alınan bu kararlar, Türkiye’de medya içeriklerinin denetimi ve ifade özgürlüğü dengesi konusunda yeni bir tartışma başlatırken, özellikle dijital platformlardaki içerik politikalarının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.