Eşref Rüya dizisinde Dodo'yu oynayan Özgür Meriç kimdir? Özgür Meriç kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D'nin reyting rekortmen dizilerinden olan TimsBi imzalı Eşref Rüya dizisi, kendine özgü senaryosu ve yıldız oyuncu kadrosuyla ekranların dikkat çeken yapımları arasında geliyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in buluştuğu Eşref Rüya, yayınlanan heyecan dolu bölümleri ve sürükleyen konusuyla izleyicileri her hafta ekran başına kilitliyor. Dram ve aksiyon temalı dizinin giderek büyüyen oyuncu kadrosuna katılan yeni bir sürpriz isimin ise dizinin ilerleyen bölümlerinde hikayeye dahil olması bekleniyor.Ali Sürmeli'den sonra şimdide de Özgür Meriç'in kadroya dahil olduğu fenomen dizide ünlü ismin yeni rolü izleyiciler arasında şimdiden merak konusu oluyor. Peki Eşref Rüya dizisinin yeni oyuncusu Özgür Meriç kısaca kimdir?

EŞREF RÜYA DİZİSİNE SÜRPRİZ BİR KARAKTER KATILIYOR! EŞREF RÜYA'NIN DODO'SU...

Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya'nın hikayesine daha yeni dahil olan oyuncu Özgür Meriç, dizide 'Celo Ağa'nın adamı 'Dodo' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Sezon sonuna kadar dizide kendini göstereceği bilinen Özgür Meriç'in yeni karakterinin ardındaki gizem şimdiden merakla bekleniyor.

EŞREF RÜYA'NIN DODO'SU ÖZGÜR MERİÇ KİMDİR?

5 Şubat 1992 tarihinde Adana'da dünyaya gözlerini açan Eşref Rüya dizisi oyuncusu Özgür Meriç, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde aldığı başarılı notlarla bölümü bitirmiştir.

Üniversitede eğitim gördüğü yıllarda aynı zamanda Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimleri de alan oyuncu Özgür Meriç, dijital platformlarda yayınlanan 'Sıfır Bir Adana' dizisinde Özgür rolünü üstlenerek tanınır bir hale gelmiştir.

Yer edindiği bu proje sayesinde kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Meriç, ilerleyen dönemlerde televizyon ekranlarında da yer almaya başlamıştır.

1.80 metre boyunda, 73 kilo ve Kova burcu özelliklerine sahip olduğu bilinen Özgür Meriç, başarılı oyunculuk performansıyla kendisini kanıtlamış ve ekranların sevilen isimlerinden biri haline gelmiştir.

ÖZGÜR MERİÇ'İN ROL ALDIĞI BAZI PROJELER:

Camdaki Kız (Kıymık, TV Dizisi 2021-2022)

Sıfır Bir Adana (Özgür, TV Dizisi 2016-2018)

Gazapizm Feat. Cash Flow & Esat Bargun: Pusula (Müzik Videosu 2017)