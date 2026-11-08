Acı tesadüf: Aynı ismi taşıyan babaanne ve torun aynı gün vefat etti

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Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören 35 yaşındaki Naime Tekin, 7 Kasım Cumartesi günü hayatını kaybetti.
Genç kadının hastanede hayatını kaybetmesinin ardından acı haberi alan babaanne Naime Tekin de yaşadığı üzüntüyle aynı gün Isparta’da vefat etti. Babaanne Naime Tekin memleketi Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde, torunu ise Antalya'nın Serik ilçesindeki Kırbaş Mezarlığı'nda bugün toprağa verildi. Naime Tekin'in evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.