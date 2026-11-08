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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 17:15

Acı tesadüf: Aynı ismi taşıyan babaanne ve torun aynı gün vefat etti

Antalya’da yaşayan 35 yaşındaki Naime isimli torun ile Isparta’da aynı ismi taşıyan 87 yaşındaki babaanne aynı gün vefat etti. Aileye büyük üzüntü yaşatan acı tesadüfün ardından her iki Naime Tekin de memleketlerinde toprağa verildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Acı tesadüf: Aynı ismi taşıyan babaanne ve torun aynı gün vefat etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 17:15

'nın ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören 35 yaşındaki Naime Tekin, 7 Kasım Cumartesi günü hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

Acı tesadüf: Aynı ismi taşıyan babaanne ve torun aynı gün vefat etti

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Antalya'da kanser tedavisi gören 35 yaşındaki Naime Tekin'in vefatının ardından, acı haberi alan aynı isimdeki babaannesi de aynı gün hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören 35 yaşındaki, evli ve 2 çocuk annesi Naime Tekin, 7 Kasım Cumartesi günü hastanede vefat etti.
Torununun vefat haberini alan babaanne Naime Tekin, yaşadığı üzüntüyle aynı gün Isparta'da yaşamını yitirdi.
Torun Naime Tekin Antalya'nın Serik ilçesindeki Kırbaş Mezarlığı'nda, babaanne Naime Tekin ise Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde toprağa verildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Acı tesadüf: Aynı ismi taşıyan babaanne ve torun aynı gün vefat etti

TORUNUNUN VEFATINA DAYANAMAYAN BABAANNE HAYATINI KAYBETTİ

Genç kadının hastanede hayatını kaybetmesinin ardından acı haberi alan babaanne Naime Tekin de yaşadığı üzüntüyle aynı gün Isparta’da vefat etti. Babaanne Naime Tekin memleketi Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde, torunu ise Antalya'nın Serik ilçesindeki Kırbaş Mezarlığı'nda bugün toprağa verildi. Naime Tekin'in evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

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ETİKETLER
#Antalya
#serik
#İsparta
#Keçiborlu
#Naime Tekin
#3. Sayfa
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