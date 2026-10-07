Adana’da sokak ortasında dehşet: Yolda yürüyen karısını bıçaklayan cani koca kaçtı

Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Fatma H. kaldırımda yürüdüğü sırada, kocası Osman H. arkasından geldi. Osman H., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Fatma H.’yü bıçaklayarak kaçtı.

GENÇ KADIN AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Fatma H.’yi hastaneye kaldırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı. Osman H., aynı mahalle içerisinde suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Osman H., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.