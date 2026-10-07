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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 19:50

Adana’da sokak ortasında dehşet: Yolda yürüyen karısını bıçaklayan cani koca kaçtı

Adana’nın Seyhan ilçesinde Fatma H., kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından gelen kocası Osman H. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli koca Yunus polisleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 19:50

ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Fatma H. kaldırımda yürüdüğü sırada, kocası Osman H. arkasından geldi. Osman H., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Fatma H.’yü bıçaklayarak kaçtı.

Adana’da sokak ortasında dehşet: Yolda yürüyen karısını bıçaklayan cani koca kaçtı

GENÇ KADIN AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Fatma H.’yi hastaneye kaldırdı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı. Osman H., aynı mahalle içerisinde suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Osman H., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adana’da sokak ortasında dehşet: Yolda yürüyen karısını bıçaklayan cani koca kaçtı
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ETİKETLER
#seyhan
#Kuruköprü Mahallesi
#Sefa Özler Caddesi
#Fatma H.
#Osman H.
#3. Sayfa
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