Adana'da sokakta yaşayan adamı darbetmişlerdi: Mahkeme, çocuklar hakkında kararını verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Seyhan ilçesinde Ziyapaşa Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta akşam saatlerinde sokakta yaşayan 52 yaşındaki Aziz Coşkun, yolda yürüdüğü sırada tanımadığı 3 çocukla tartıştı. Gruptaki bir çocuk, Coşkun'a yumruk atarak yüzünden yaralanmasına neden oldu.
Olayın ardından çocuklar yürüyerek bölgeden uzaklaşırken, yaralanan Coşkun'a ise mahalle sakinleri yardım etti. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, olayın ardından başlattığı çalışmada Coşkun'u darbettiğini belirlediği 14 yaşındaki M.C. ile yanındaki arkadaşları G.Ş. (13) ve A.E'yi (15) gözaltına aldı.
ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUĞA EV HAPSİ CEZASI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan G.Ş. ve A.E. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, M.C. hakkında ise nöbetçi hakimlikçe "ev hapsi" adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.