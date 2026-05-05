Adana'da sokakta yaşayan adamı darbetmişlerdi: Mahkeme, çocuklar hakkında kararını verdi

Seyhan ilçesinde Ziyapaşa Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta akşam saatlerinde sokakta yaşayan 52 yaşındaki Aziz Coşkun, yolda yürüdüğü sırada tanımadığı 3 çocukla tartıştı. Gruptaki bir çocuk, Coşkun'a yumruk atarak yüzünden yaralanmasına neden oldu.

ÇOCUK ŞUBESİ EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından çocuklar yürüyerek bölgeden uzaklaşırken, yaralanan Coşkun'a ise mahalle sakinleri yardım etti. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, olayın ardından başlattığı çalışmada Coşkun'u darbettiğini belirlediği 14 yaşındaki M.C. ile yanındaki arkadaşları G.Ş. (13) ve A.E'yi (15) gözaltına aldı.

ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUĞA EV HAPSİ CEZASI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan G.Ş. ve A.E. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, M.C. hakkında ise nöbetçi hakimlikçe "ev hapsi" adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.