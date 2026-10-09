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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 20:32

Afyon vali yardımcısı neden öldü, intihar mı etti?

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, bir termal tesisin otoparkında aracında silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Afyon vali yardımcısı neden öldü, intihar mı etti?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Afyon vali yardımcısı neden öldü, intihar mı etti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 20:32

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın ölüm haberi, kentteki kamu kurumlarında ve mülki idare camiasında üzüntüye neden oldu. Kent merkezindeki termal bir tesisin otoparkında aracında silahla vurulmuş halde bulunan 46 yaşındaki Ayrancı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından talimatıyla geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

AFYON VALİ YARDIMCISI NEDEN ÖLDÜ?

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, 8 Ekim akşamı kent merkezindeki bir termal tesisin otoparkında, kendi aracında silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Ayrancı, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan incelemelerde, Ayrancı'nın kendisine ait beylik tabancasıyla intihar ettiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

Afyon vali yardımcısı neden öldü, intihar mı etti?

Ayrancı'nın neden böyle bir karar aldığına ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin bir bilgi bulunmuyor. Ölümün gerçekleştiği koşulların aydınlatılması için adli ve idari tahkikat devam ediyor. 

İHSAN AYRANCI İNTİHAR MI ETTİ?

Edinilen bilgilere göre olay, Afyonkarahisar kent merkezindeki termal bir tesisin otoparkında meydana geldi. Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, kendi aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi ve Ayrancı ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve Ayrancı'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayın ardından savcılık talimatıyla geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar Valiliği de yayımladığı açıklamada Ayrancı'nın vefatını duyurarak ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürerken ölümün koşullarına ilişkin resmî makamlarca doğrulanmayan iddiaların kesin bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. 

İhsan Ayrancı neden vuruldu?

Yetkililere dayandırılan haberlerde, Ayrancı'nın kendisine ait beylik tabancasıyla intihar ettiği yönünde değerlendirme yapıldığı aktarıldı. Ancak olayın arka planına ve olası nedenlerine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış kesin bir açıklama bulunmuyor.

ETİKETLER
#Afyonkarahisar
#Savcılık
#İl Özel İdaresi
#Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi
#İhsan Ayrancı
#3. Sayfa
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