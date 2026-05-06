Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'deki bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde iki grup arasında 'çakmak isteme' meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polisler kaçan 5 şüpheliyi arıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 05:01
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 05:03

'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda dehşet dolu anlar yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çakmak isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü, bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Olay, Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
İddiaya göre, istasyondaki Enes A., B.T. ve A.A. ile kimliği belirsiz 5 şahıs arasında çakmak isteme meselesi üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Enes A. ve B.T. bıçaklı saldırıda, A.A. ise darp sonucu yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Enes A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis, olay sonrası kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

ÇAKMAK YÜZÜNDEN BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADILAR

İddiaya göre; istasyondaki Enes A., B.T. ve A.A ile kimliği belirsiz 5 şahıs arasında ‘çakmak isteme’ meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Enes A. ve B.T. bıçaklı saldırı sonucu yaralanırken, A.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Enes A., B.T. ve A.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Enes A. hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Ekipler olay sonrası kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da avukata bıçaklı saldırı! Dehşet anları kamerada
ETİKETLER
#kayseri
#Cinayet
#akaryakıt istasyonu
#bıçaklı saldırı
#yaralama
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.