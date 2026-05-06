Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda dehşet dolu anlar yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çakmak isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü, bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay, Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyondaki Enes A., B.T. ve A.A. ile kimliği belirsiz 5 şahıs arasında çakmak isteme meselesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Enes A. ve B.T. bıçaklı saldırıda, A.A. ise darp sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Enes A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay sonrası kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇAKMAK YÜZÜNDEN BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADILAR

İddiaya göre; istasyondaki Enes A., B.T. ve A.A ile kimliği belirsiz 5 şahıs arasında ‘çakmak isteme’ meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Enes A. ve B.T. bıçaklı saldırı sonucu yaralanırken, A.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Enes A., B.T. ve A.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Enes A. hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ekipler olay sonrası kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.