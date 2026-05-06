Akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda dehşet dolu anlar yaşandı.
İddiaya göre; istasyondaki Enes A., B.T. ve A.A ile kimliği belirsiz 5 şahıs arasında ‘çakmak isteme’ meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Enes A. ve B.T. bıçaklı saldırı sonucu yaralanırken, A.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Enes A., B.T. ve A.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Enes A. hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Ekipler olay sonrası kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.