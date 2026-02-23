Menü Kapat
Alacak verecek kavgasında kan döküldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki kişi arasında alacak-verecek melesi yüzünden kavga çıktı. Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken cinayet zanlısı polise giderek teslim oldu.

Alacak verecek kavgasında kan döküldü
IHA
23.02.2026
23.02.2026
'ın ilçesinde silahlı kavgada kan döküldü. Olayın yaşandığı adres, Sur Mahallesi mevkiinde bulunan ve Şahin Tepesi olarak bilinen bölge oldu.

Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile B.E. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirlenemeyen zanlı, yanındaki silahla B.E.'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan B.E., olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı. zanlısı, olayın ardından polise giderek teslim oldu.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede B.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.E.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet birimleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, cinayetle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#cinayet
#şırnak
#silahlı kavga
#cizre
#Alacak Verecek
#3. Sayfa
