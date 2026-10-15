Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 3 otomobilin karıştığı kazada araçlar savrulurken, ortalık adeta can pazarına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza: Üsküdar Belediye başkan vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoldan geçen bir doktor kalbi duran ağır yaralıya kalp masajı yaparak kalbini yeniden çalıştırdı. Kazada yaralanan ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti.

KALBİ DURAN YARALIYA YOLDAN GEÇEN DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Kazanın ardından olay yerinden geçmekte olan bir doktor, ağır yaralının kalbinin durduğunu fark ederek hemen müdahalede bulundu. Doktorun yaptığı kalp masajı sonucunda yaralının kalbi yeniden çalışmaya başladı.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine yapılan meclis seçimi sonucunda başkan vekili olarak seçilen Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.