Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza: Üsküdar Belediye başkan vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti

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İstanbul
Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 3 otomobilin karıştığı kazada araçlar savrulurken, ortalık adeta can pazarına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazanın ardından olay yerinden geçmekte olan bir doktor, ağır yaralının kalbinin durduğunu fark ederek hemen müdahalede bulundu. Doktorun yaptığı kalp masajı sonucunda yaralının kalbi yeniden çalışmaya başladı.
DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine yapılan meclis seçimi sonucunda başkan vekili olarak seçilen Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.