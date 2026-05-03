3. Sayfa
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Ankara’daki 'köpek kavgası' dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Komşusunu demir çubukla öldüresiye dövdü

Ankara’nın Ayaş ilçesinde komşularının köpeği kendi köpeklerine saldırdığı gerekçesiyle Tansel Gökmen’i demir çubukla darbeden baba ve oğulun dehşet saçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası kafatası kırılan Gökmen’in hayati tehlikesi sürerken, saldırgan baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 22:23

’da 23 Nisan akşamı ’a bağlı Oltan Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddialara göre, 57 yaşındaki Tansel Gökmen’in köpeği, komşuları N.K. ile oğlu E.K.’nin sahibi olduğu iki köpeğe saldırmıştı. Duruma öfkelenen baba ile oğlu, Gökmen’i demir çubukla darp etmişti.

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Oltan Mahallesi'nde iki komşu arasında çıkan köpek kavgasında bir kişi demir çubukla darbedilerek ağır yaralandı.
Olayda 57 yaşındaki Tansel Gökmen, komşusu N.K. ve oğlu E.K.'nin köpeklerinin kendi köpeğine saldırması üzerine çıkan tartışmada demir çubukla darbedildi.
Gökmen'in kafatası kırıldı ve beyin kanaması teşhisi konuldu.
Baba N.K. tutuklanırken, oğlu E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gökmen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
DEMİR ÇUBUKLA DARBEDİLDİ

Başına aldığı darbeler nedeniyle kafatası kırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Gökmen, Etlik Şehir Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alınmıştı.

BABA TUTUKLANDI, OĞUL SERBEST

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba N.K. ile oğlu E.K. ise adliyeye sevk edilmişti. N.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gökmen’in ise hayati tehlikesinin hala devam ettiği öğrenilirken, olay anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

