Ankara’daki 'köpek kavgası' dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Komşusunu demir çubukla öldüresiye dövdü

Ankara’da 23 Nisan akşamı Ayaş’a bağlı Oltan Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddialara göre, 57 yaşındaki Tansel Gökmen’in köpeği, komşuları N.K. ile oğlu E.K.’nin sahibi olduğu iki köpeğe saldırmıştı. Duruma öfkelenen baba ile oğlu, Gökmen’i demir çubukla darp etmişti.

Özetle

DEMİR ÇUBUKLA DARBEDİLDİ

Başına aldığı darbeler nedeniyle kafatası kırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Gökmen, Etlik Şehir Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alınmıştı.

BABA TUTUKLANDI, OĞUL SERBEST

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba N.K. ile oğlu E.K. ise adliyeye sevk edilmişti. N.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gökmen’in ise hayati tehlikesinin hala devam ettiği öğrenilirken, olay anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.