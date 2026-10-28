TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:13

Antalya’da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında 2 tutuklama

Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 işçinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı hortuma ilişkin soruşturmada nöbetçi sulh ceza hakimliği kararını açıkladı. İnşaatta görev yapan müteahhit ile şantiye şefi "Birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklanırken, İş güvenliği uzmanı ile bir müteahhit ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:13

’nın ilçesinde 25 Ekim akşamı kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olurken, şantiyede çıkan hortum işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurarak parçaladı. Aynı zamanda şantiyedeki kule vinç de devrildi.

HABERİN ÖZETİ

Antalya’da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında 2 tutuklama

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 Ekim akşamı meydana gelen hortum felaketinde işçilerin kaldığı konteynerlerin parçalanması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, olayla ilgili yürütülen soruşturmada ise 2 kişi tutuklandı.
Hortum nedeniyle şantiyedeki 2 konteyner parçalandı, kule vinç devrildi ve konteynerler 100 metreyi aşkın uzaklığa savruldu.
Olayda İsa Musa el Nevaf, Aycan Kılınç, Selahattin Muhammet El Naim ve Muhammet Mustafa El Naim hayatını kaybetti, yaralanan inşaat bekçisi hastaneye kaldırıldı.
Şantiye alanındaki 5 konteynerden 4'ü zarar gördü, bölgedeki bir okulun çatısı hasar aldı ve demir ranzalar bir sitenin bahçesine savruldu.
Hortumun, şantiyeden önce Kepez Belediyesine ait seyir terasındaki dinlenme tesisini vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen müteahhit Mevlüt Ç. ile şantiye şefi Deniz K. tutuklanırken, iş güvenliği uzmanı İ.A. ve müteahhit Ş.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Antalya’da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında 2 tutuklama

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Konteynerlerde konaklayan 6 işçinin etkilendiği olayda İsa Musa el Nevaf, Aycan Kılınç, Selahattin Muhammet El Naim ve Muhammet Mustafa El Naim adlı 4 işçi hayatını kaybetti, yaralanan inşaat bekçisi hastaneye kaldırıldı. İnşaatın bu yılın ocak ayında başladığı, şantiye alanına kurulan 5 konteynerden 4'ünün olayda zarar gördüğü belirtildi.

Antalya’da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında 2 tutuklama

İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLER 100 METREYİ AŞKIN UZAKLIĞA SAVRULDU

Hortumun etkisiyle işçilerin kaldığı konteynerler 100 metreyi aşkın uzaklığa savruldu. Aynı zamanda konteynerlerdeki demir ranzalar da bir sitenin bahçesine savrulurken, aynı bölgedeki bir okulun çatısı zarar gördü. Hortumun şantiyeden önce Kepez Belediyesine ait seyir terasındaki dinlenme tesisini vurduğu anlar da tesiste görevli personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hortumun masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerini savurduğu anlar ile personelin yaşadığı panik yer aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 müteahhit gözaltına alındı. Firari olarak bildirilen iş güvenliği uzmanı ile şantiye şefinin de aynı gün kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden müteahhit Mevlüt Ç. ile şantiye şefi Deniz K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince bilirkişi raporu doğrultusunda "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. İş güvenliği uzmanı İ.A. ile müteahhit Ş.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tarlada hortum oluştu! Çiftçi neye uğradığını şaşırdı
Antalya'daki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
ETİKETLER
#Antalya
#kepez
#İsa Musa El Nevaf
#Aycan Kılınç
#Muhammet Mustafa El Naim
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.