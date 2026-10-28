Antalya’nın Kepez ilçesinde 25 Ekim akşamı kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olurken, şantiyede çıkan hortum işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurarak parçaladı. Aynı zamanda şantiyedeki kule vinç de devrildi.

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HABERİN ÖZETİ Antalya’da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında 2 tutuklama Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 Ekim akşamı meydana gelen hortum felaketinde işçilerin kaldığı konteynerlerin parçalanması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, olayla ilgili yürütülen soruşturmada ise 2 kişi tutuklandı. Hortum nedeniyle şantiyedeki 2 konteyner parçalandı, kule vinç devrildi ve konteynerler 100 metreyi aşkın uzaklığa savruldu. Olayda İsa Musa el Nevaf, Aycan Kılınç, Selahattin Muhammet El Naim ve Muhammet Mustafa El Naim hayatını kaybetti, yaralanan inşaat bekçisi hastaneye kaldırıldı. Şantiye alanındaki 5 konteynerden 4'ü zarar gördü, bölgedeki bir okulun çatısı hasar aldı ve demir ranzalar bir sitenin bahçesine savruldu. Hortumun, şantiyeden önce Kepez Belediyesine ait seyir terasındaki dinlenme tesisini vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen müteahhit Mevlüt Ç. ile şantiye şefi Deniz K. tutuklanırken, iş güvenliği uzmanı İ.A. ve müteahhit Ş.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Konteynerlerde konaklayan 6 işçinin etkilendiği olayda İsa Musa el Nevaf, Aycan Kılınç, Selahattin Muhammet El Naim ve Muhammet Mustafa El Naim adlı 4 işçi hayatını kaybetti, yaralanan inşaat bekçisi hastaneye kaldırıldı. İnşaatın bu yılın ocak ayında başladığı, şantiye alanına kurulan 5 konteynerden 4'ünün olayda zarar gördüğü belirtildi.

İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLER 100 METREYİ AŞKIN UZAKLIĞA SAVRULDU

Hortumun etkisiyle işçilerin kaldığı konteynerler 100 metreyi aşkın uzaklığa savruldu. Aynı zamanda konteynerlerdeki demir ranzalar da bir sitenin bahçesine savrulurken, aynı bölgedeki bir okulun çatısı zarar gördü. Hortumun şantiyeden önce Kepez Belediyesine ait seyir terasındaki dinlenme tesisini vurduğu anlar da tesiste görevli personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hortumun masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerini savurduğu anlar ile personelin yaşadığı panik yer aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 müteahhit gözaltına alındı. Firari olarak bildirilen iş güvenliği uzmanı ile şantiye şefinin de aynı gün kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden müteahhit Mevlüt Ç. ile şantiye şefi Deniz K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince bilirkişi raporu doğrultusunda "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. İş güvenliği uzmanı İ.A. ile müteahhit Ş.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.