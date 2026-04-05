Antalya'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası 3 kişiyi hayattan kopardı.
Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 NC 159 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada araçta bulunan Abdullah Ç., Kemal Y., ve Ramazan U. hayatını kaybederken ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.
Yaralı vatandaş hastanede tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.