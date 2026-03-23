Antalya’da kayıp öğretmenden acı haber: Cansız bedeni ırmakta bulundu

Manavgat’ta annesi ve 2 kız kardeşiyle yaşayan 29 yaşındaki Rümeysa Güven sabah saat 06.00 sularında yürüyüş için evinden çıktı. Ancak genç kadından haber alınamaması üzerine ailesi saat 09.00 civarında Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manavgat ırmağı yakınlarında arama yapılırken acı haber geldi. Genç kadının cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olduğu öğrenilen Rümeysa Güven'in cenazesi Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adlî Tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.