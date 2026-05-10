Adana'nın Seyhan ilçesinde 5 Mayıs günü saat 13.30 sıralarında bir avize dükkanında meydana gelen olayda; otomobille bölgeye gelen Y.M. (24) ile E.S. (20), pasaja girerek avize dükkanında çalışan Nizamettin Alban’a kurşun yağdırdı.

HABERİN ÖZETİ Avize dükkanında dehşet! Kurşun yağmuruna tutttular Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir avize dükkanında avize çalışanına yönelik silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nizamettin Alban olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı. Olay, 5 Mayıs günü saat 13.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesinde bir avize dükkanında meydana geldi. Otomobille bölgeye gelen Y.M. (24) ve E.S. (20), avize dükkanı çalışanı Nizamettin Alban'a kurşun yağdırdı. Başına ve sırtına kurşun isabet eden Nizamettin Alban ağır yaralandı. Olayla ilgili yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi tespit etti. Daha sonra düzenlenen operasyonda iki şüpheli ile onlara yardım ettiği öne sürülen Y.K. gözaltına alındı. Nizamettin Alban, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

BAŞINDAN VE SIRTINDAN VURULDU

Başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Alban kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri araçla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Alban, yoğun bakımda tedavi altına alınarak entübe edildi.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Polis ekipleri, yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin saklandıkları adresi tespit etti. Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki adrese düzenlenen operasyonda iki şüpheliyle birlikte, şüphelilere yardım ettiği öne sürülen Y.K. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Nizamettin Alban, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 gün sonra yaşamını yitirdi.