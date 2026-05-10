Avize dükkanında dehşet! Kurşun yağmuruna tutttular

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adana'nın Seyhan ilçesinde 5 Mayıs günü saat 13.30 sıralarında bir avize dükkanında meydana gelen olayda; otomobille bölgeye gelen Y.M. (24) ile E.S. (20), pasaja girerek avize dükkanında çalışan Nizamettin Alban’a kurşun yağdırdı.
Başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Alban kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri araçla kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Alban, yoğun bakımda tedavi altına alınarak entübe edildi.
Polis ekipleri, yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin saklandıkları adresi tespit etti. Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki adrese düzenlenen operasyonda iki şüpheliyle birlikte, şüphelilere yardım ettiği öne sürülen Y.K. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Nizamettin Alban, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 gün sonra yaşamını yitirdi.