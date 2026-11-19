Bağcılar TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI

Otoyolun Ankara istikametinde yaşanan kazada servis midibüsü önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilse bir başka otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 18 kişi yaralandı.

Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ekipler olay yerinde güvenlik tedbirleri aldı.