Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bağcılar TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Otoyolun Ankara istikametinde yaşanan kazada servis midibüsü önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilse bir başka otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 18 kişi yaralandı.
Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ekipler olay yerinde güvenlik tedbirleri aldı.