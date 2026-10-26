Balıkesir'de kaza! 10 kişi yaralandı, can pazarı yaşandı

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İstanbul
Balıkesir Susurluk’ta işçi servisi ile ticari araç kazaya karıştı. Korkunç anların ardından işçi servisinin şoförü aracın içinde sıkışırken, yolculardan 8 kişi, diğer araçtan ise 2 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan toplam 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İki aracın da hurdaya döndüğü kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Trafik akışını olumsuz etkileyen başka bir durumun bulunmadığı bildirildi.