Balıkesir Susurluk’ta işçi servisi ile ticari araç kazaya karıştı. Korkunç anların ardından işçi servisinin şoförü aracın içinde sıkışırken, yolculardan 8 kişi, diğer araçtan ise 2 kişi yaralandı.

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HABERİN ÖZETİ Balıkesir'de kaza! 10 kişi yaralandı, can pazarı yaşandı Balıkesir Susurluk'ta işçi servisi ile ticari aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza sonucunda işçi servisinin şoförü aracın içinde sıkıştı. Kazada yolculardan 8 kişi ve diğer araçtan 2 kişi yaralandı. Yaralanan toplam 10 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada iki araç da hurdaya döndü. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

YARALILAR KURTARILDI

Kazada yaralanan toplam 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK TEŞ ŞERİDE DÜŞÜRÜLDÜ

İki aracın da hurdaya döndüğü kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Trafik akışını olumsuz etkileyen başka bir durumun bulunmadığı bildirildi.