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3. Sayfa
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:57

Balıkesir'de kaza! 10 kişi yaralandı, can pazarı yaşandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İşçi servisi ile ticari araç kafa kafaya çarpışınca araçlar sağa sola savruldu. Kazanın ardından 10 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken her iki araç da hurdaya döndü.

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Editor
 Asya Güney
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Balıkesir'de kaza! 10 kişi yaralandı, can pazarı yaşandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:57

’ta ile kazaya karıştı. Korkunç anların ardından işçi servisinin şoförü aracın içinde sıkışırken, yolculardan 8 kişi, diğer araçtan ise 2 kişi yaralandı.

HABERİN ÖZETİ

Balıkesir'de kaza! 10 kişi yaralandı, can pazarı yaşandı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Balıkesir Susurluk'ta işçi servisi ile ticari aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza sonucunda işçi servisinin şoförü aracın içinde sıkıştı.
Kazada yolculardan 8 kişi ve diğer araçtan 2 kişi yaralandı.
Yaralanan toplam 10 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada iki araç da hurdaya döndü.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Balıkesir'de kaza! 10 kişi yaralandı, can pazarı yaşandı

YARALILAR KURTARILDI

Kazada yaralanan toplam 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balıkesir'de kaza! 10 kişi yaralandı, can pazarı yaşandı

TRAFİK TEŞ ŞERİDE DÜŞÜRÜLDÜ

İki aracın da hurdaya döndüğü nedeniyle yolda bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Trafik akışını olumsuz etkileyen başka bir durumun bulunmadığı bildirildi.

 

ETİKETLER
#balıkesir
#kaza
#trafik
#işçi servisi
#ticari araç
#susurluk
#3. Sayfa
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