TGRT Haber
3. Sayfa
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Bayburtlu polis memuru uçurumda hayatını kaybetti

Trabzon'un Hıdırnebi Yaylası'nda ot biçerken dalın kırılması sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlanan polis memuru Ahmet Çavuş yaşamını yitirdi.

Bayburtlu polis memuru uçurumda hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
02:30
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
02:30

İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube kadrosunda görev yapan Ahmet Çavuş, izinli olarak memleketi 'un ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'na gitti. Ot biçtiği sırada dinlenmek için yaslandığı dalın kırılmasıyla yaklaşık 150 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Bayburtlu polis memuru uçurumda hayatını kaybetti

EKİPLERİN MÜDAHALESİ YETMEDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından ulaşılan Ahmet Çavuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CENAZE TÖRENİ PAZAR GÜNÜ

Ahmet Çavuş'un cenazesi, 5 Ekim 2025 Pazar günü Trabzon'un Sertkaya Mahallesi'nde Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

VALİ'DEN TAZİYE MESAJI

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, taziye mesajı yayımladı: "Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube kadrosunda görev yapan polis memuru Ahmet Çavuş'un, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda meydana gelen yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum polis memuru Ahmet Çavuş'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

