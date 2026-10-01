Samsun'un İlkadım ilçesinde eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Hanım C. (42), geçen yıl hamileliğini gizleyerek evinde tek başına doğum yaptı. Doğumdan sonra rahatsızlanan kadın, 14 Ekim 2025 tarihinde hastanenin yolunu tuttu. Yapılan kontrollerde Hanım C.'nin doğum yaptığı belirlendi. Ancak kadının bebeğinin ortada olmaması üzerine durum polise ihbar edildi.

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HABERİN ÖZETİ Bebeğini çöpe atan anne için istenen ceza belli oldu Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde tek başına doğum yaptıktan sonra bebeğini çöpe attığı belirlenen ve hakkında dava açılan Hanım C. için savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. 3 çocuk annesi Hanım C., evinde tek başına doğum yapıp rahatsızlanarak 14 Ekim 2025'te hastaneye gitti ve bebeğin ortada olmaması üzerine polis inceleme başlattı. Polis ekipleri çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonunda arama yapmasına rağmen bebeğe ulaşamadı. Sanık Hanım C. ilk ifadesinde bebeği poşete koyup çöpe attığını ve savcılıkta canlı doğduğunu belirtirken, mahkemedeki duruşmasında çocuğunun ölü doğduğunu savunarak tahliyesini istedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın "çocuğu ve alt soyu nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için süre talep etmesiyle Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonunda arama yaptı ancak bebeğe ulaşılamadı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Hanım C., ilk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu, bir süre sonra öldüğünü fark ederek poşete koyup çöpe attığını söyledi.

CİNAYETTEN TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti. Tutuklanan Hanım C. hakkında "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"ÇOCUĞUM ÖLÜ DOĞDU, CANLI OLSA BAKARDIM"

Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Hanım C., "Çocuğum ölü doğdu. Canlı doğsaydı bakardım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tutuklu olduğum için özel çocuğum ve diğer çocuklarım mağdur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı İlhan Ayrancı ise "Sanık gerek hastanede gerekse poliste ölü doğum yaptığını söylemiş, ilk ifadesinde kendinde değilken canlı doğduğunu söylemiştir. Bebeğin canlı doğduğuna dair delil yoktur. Biz müvekkilimin beraat kararı verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

SAVCILIKTAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Savcı, toplanan deliller doğrultusunda mütalaasını açıklayarak Hanım C.'nin "çocuğu ve alt soyu nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatı İlhan Ayrancı'nın mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istemesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.