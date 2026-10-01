Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 07:11
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 07:11

Bebeğini çöpe atan anne için istenen ceza belli oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde doğurduğu bebeğini çöpe attığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 çocuk annesi kadın hakim karşısına çıktı. Bebeğinin ölü doğduğunu savunan 42 yaşındaki kadın, "Canlı doğsaydı bakardım. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek tahliyesini istedi. Mütalaasını açıklayan savcılık ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bebeğini çöpe atan anne için istenen ceza belli oldu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 07:11
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 07:11

'un ilçesinde eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Hanım C. (42), geçen yıl hamileliğini gizleyerek evinde tek başına doğum yaptı. Doğumdan sonra rahatsızlanan kadın, 14 Ekim 2025 tarihinde hastanenin yolunu tuttu. Yapılan kontrollerde Hanım C.'nin doğum yaptığı belirlendi. Ancak kadının bebeğinin ortada olmaması üzerine durum polise ihbar edildi.

HABERİN ÖZETİ

Bebeğini çöpe atan anne için istenen ceza belli oldu

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde tek başına doğum yaptıktan sonra bebeğini çöpe attığı belirlenen ve hakkında dava açılan Hanım C. için savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
3 çocuk annesi Hanım C., evinde tek başına doğum yapıp rahatsızlanarak 14 Ekim 2025'te hastaneye gitti ve bebeğin ortada olmaması üzerine polis inceleme başlattı.
Polis ekipleri çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonunda arama yapmasına rağmen bebeğe ulaşamadı.
Sanık Hanım C. ilk ifadesinde bebeği poşete koyup çöpe attığını ve savcılıkta canlı doğduğunu belirtirken, mahkemedeki duruşmasında çocuğunun ölü doğduğunu savunarak tahliyesini istedi.
Cumhuriyet savcısı, sanığın "çocuğu ve alt soyu nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için süre talep etmesiyle Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonunda arama yaptı ancak bebeğe ulaşılamadı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Hanım C., ilk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu, bir süre sonra öldüğünü fark ederek poşete koyup çöpe attığını söyledi.

Bebeğini çöpe atan anne için istenen ceza belli oldu

CİNAYETTEN TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti. Tutuklanan Hanım C. hakkında "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"ÇOCUĞUM ÖLÜ DOĞDU, CANLI OLSA BAKARDIM"

Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Hanım C., "Çocuğum ölü doğdu. Canlı doğsaydı bakardım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tutuklu olduğum için özel çocuğum ve diğer çocuklarım mağdur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Bebeğini çöpe atan anne için istenen ceza belli oldu

Sanık avukatı İlhan Ayrancı ise "Sanık gerek hastanede gerekse poliste ölü doğum yaptığını söylemiş, ilk ifadesinde kendinde değilken canlı doğduğunu söylemiştir. Bebeğin canlı doğduğuna dair delil yoktur. Biz müvekkilimin beraat kararı verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

SAVCILIKTAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Savcı, toplanan deliller doğrultusunda mütalaasını açıklayarak Hanım C.'nin "çocuğu ve alt soyu nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatı İlhan Ayrancı'nın mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istemesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Samsun
#ilkadım
#Hanım C.
#Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi
#İlhan Ayrancı
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.