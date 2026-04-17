Bodrum'da düzensiz göçmenler faciadan döndü! 30 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot su alarak batma tehlikesi geçirdi. Olayda 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum'da düzensiz göçmenler faciadan döndü! 30 kişi kurtarıldı
açıklarında içerisinde bir grup bulunan lastik bot, su alarak batma tehlikesi geçirdi. Düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye 2 Botu sevk edildi.

Bodrum'da düzensiz göçmenler faciadan döndü! 30 kişi kurtarıldı

Bodrum açıklarında batma tehlikesi geçiren lastik bottan 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Lastik bot su alarak batma tehlikesi geçirdi.
2 Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi.
Fiber karinalı lastik bot içerisinden 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Deniz yüzeyinden 5 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.
Kurtarılan 4'ü çocuk 30 kişi limana getirildi.
Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde fiber karinalı lastik bot içerisinden 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca deniz yüzeyinden 5 düzensiz göçmen de sağ olarak kurtarıldı.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Bota alınan 4'ü çocuk 30 kişi limana getirildi. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.

