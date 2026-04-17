Bodrum açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bot, su alarak batma tehlikesi geçirdi. Düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ Bodrum'da düzensiz göçmenler faciadan döndü! 30 kişi kurtarıldı Bodrum açıklarında batma tehlikesi geçiren lastik bottan 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Lastik bot su alarak batma tehlikesi geçirdi. 2 Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi. Fiber karinalı lastik bot içerisinden 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinden 5 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan 4'ü çocuk 30 kişi limana getirildi. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde fiber karinalı lastik bot içerisinden 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca deniz yüzeyinden 5 düzensiz göçmen de sağ olarak kurtarıldı.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Bota alınan 4'ü çocuk 30 kişi limana getirildi. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.