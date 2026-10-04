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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 15:34

Bursa’da kan donduran cinayet: Sevgilisi, 18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın boğazını keserek öldürdü

Bursa Karacabey'de 18 yaşındaki Gökçe Alkan isimli genç kız, tartıştığı sevgilisi Mustafa B. tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü. Şüphelinin aynı bıçakla kendine de zarar vermeye çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 15:34

Dün saat 22.00 sıralarında Güngörmez Mahallesi'ndeki ormana otomobille gelen 18 yaşındaki Gökçe Alkan ile 24 yaşındaki Mustafa B. arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B, yanında bulunan bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bursa’da kan donduran cinayet: Sevgilisi, 18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın boğazını keserek öldürdü

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda tartıştığı Mustafa B. tarafından boğazı kesilen 18 yaşındaki Gökçe Alkan olay yerinde yaşamını yitirdi.
Mustafa B., tartıştığı Gökçe Alkan'ı yanında bulunan bıçakla boğazını keserek öldürdü.
Olayın ardından aynı bıçakla boynunu keserek kendine de zarar veren şüpheli, mahalleye gidip yardım istedi.
Gökçe Alkan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan Mustafa B.'nin hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

 

Bursa’da kan donduran cinayet: Sevgilisi, 18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın boğazını keserek öldürdü

AYNI BIÇAKLA KENDİNE DE ZARAR VERDİ

Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi. Öte yandan şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökçe Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alkan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#jandarma
#Bursa Adli Tıp Kurumu
#Gökçe Alkan
#Mustafa B
#Güngörmez Mahallesi
#3. Sayfa
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