Bursa’da kan donduran cinayet: Sevgilisi, 18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın boğazını keserek öldürdü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dün saat 22.00 sıralarında Güngörmez Mahallesi'ndeki ormana otomobille gelen 18 yaşındaki Gökçe Alkan ile 24 yaşındaki Mustafa B. arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B, yanında bulunan bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi. Öte yandan şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökçe Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alkan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.