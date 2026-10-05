Bursa'da yaşlı çift evinde ölü bulunmuştu: Üst komşu gözaltına alındı

Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 60'lı yaşlarda oldukları öğrenilen karı kocayı hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÜST KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çiftin öldürüldüğü şüphesi üzerine ekipler inceleme başlattı. Çalışmalar neticesinde üst komşu 47 yaşındaki K.S. gözaltına alındı. Karı kocayı öldürdüğü iddia edilen K.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.