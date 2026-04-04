Bursa'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa'nın İznik ilçesinde sabaha karşı yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı.
Kaza saat 05.30 sıralarında Çakırca Mahallesi sınırlarındaki İznik-Orhangazi Karayolu'nda meydana geldi. Özel bir şirkete ait olan 16 H 1803 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafına devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre; aracın altında kalan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.