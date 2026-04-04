Bursa'nın İznik ilçesinde sabaha karşı yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Bursa'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Bursa'nın İznik ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında İznik-Orhangazi Karayolu'nda meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs yolun sol tarafına devrildi. Aracın altında kalan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 12 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS YAN YATTI

Kaza saat 05.30 sıralarında Çakırca Mahallesi sınırlarındaki İznik-Orhangazi Karayolu'nda meydana geldi. Özel bir şirkete ait olan 16 H 1803 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafına devrildi.

1 ÖLÜ, 12 YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre; aracın altında kalan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.