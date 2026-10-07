Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 02:17
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 02:17

Çorum'da feci kazada 4 kişi can verdi! Kahreden detay ortaya çıktı

Çorum'da karşı yönlerden gelen otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Kazada can veren iki kişinin dün düzenlenen törenle nişanlandıkları öğrenildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Çorum'da feci kazada 4 kişi can verdi! Kahreden detay ortaya çıktı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 02:17
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 02:17

'da otomobil ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada ölen iki kişinin ise dün nişanlanan çift olduğu öğrenildi.

Kaza, Çorum-İskilip karayolu Ceritbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra Betül Yılmaz idaresindeki 19 AHJ 649 plakalı Vokswagen otomobil ile Mert Üstünel yönetimindeki 19 DR 008 plakalı Honda marka cip kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine intikal eden ekipler, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüsra Lal'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan Ömer Cebeci ve Menevver Lal ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Cebeci de hayatını kaybetti. Tedavisi süren Münevver Lal'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, hayatını kaybeden vatandaşların cenazesi ise Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

FECİ KAZADA KAHREDEN DETAY

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ömer Cebeci ve Zehra Betül Yılmaz'ın dün düzenlenen merasimle nişanlandıkları öğrenildi. Hayatını kaybeden Hüsra Lal'in ise çocuk olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#çorum
#Zehra Betül Yılmaz
#Mert Üstünel
#Hüsra Lal
#Ömer Cebeci
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.