Düğün sevinci kana bulandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Karaman'da düğün sevinci acıya dönüştü. Konvoydaki aracın takla atması sebebiyle araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde düğün konvoyunda olduğu öğrenilen Ömer E. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına takla atan otomobilde sıkışan sürücü Ömer E. (24) ağır yaralandı.
Araçta yolcu olarak bulunan Aylin Açıkgöz (31) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
1 ÖLÜ 1 YARALI

Kazada sürücü Ömer E. araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Aylin Açıkgöz (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracın yanma riskine karşı polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, Aylin Açıkgöz'ün cansız bedeni ambulansa alındı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından yapan araç çekici ile otoparka kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

