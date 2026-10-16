İzmir'in Foça ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan düğün magandaları hakkında karar çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Düğünde havaya ateş açan magandalar tutuklandı İzmir'in Foça ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine Foça ve Aliağa ilçelerinde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı. Olay, Foça'da 10 Ekim'de gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş açılmasıyla meydana geldi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve 1 pala ele geçirildi.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düğünde havaya ateş açıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

7 MAGANDA TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si de serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Foça'da 10 Ekim'de bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin dün sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından Foça ve Aliağa ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve 1 pala ele geçirilmişti.