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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 06:19
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 06:19

Düğünde havaya ateş açan magandalar tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açtıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen düğün magandalarından 7'si tutuklandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 06:19
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 06:19

'in Foça ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan düğün magandaları hakkında karar çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Düğünde havaya ateş açan magandalar tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İzmir'in Foça ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Sosyal medyadaki görüntüler üzerine Foça ve Aliağa ilçelerinde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.
Olay, Foça'da 10 Ekim'de gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş açılmasıyla meydana geldi.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve 1 pala ele geçirildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düğünde havaya ateş açıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

7 MAGANDA TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si de serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Foça'da 10 Ekim'de bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin dün sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından Foça ve Aliağa ilçelerinde ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Düğünde havaya ateş açan magandalar tutuklandı

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve 1 pala ele geçirilmişti.

Düğünde havaya ateş açan magandalar tutuklandı
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ETİKETLER
#polis
#izmir
#Foça
#adliye
#İlçe Emniyet Müdürlüğü
#3. Sayfa
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