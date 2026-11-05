Düzce Üniversitesi’nde halk otobüsü kazası! Çok sayıda öğrenci yaralandı

Düzce Üniversitesi ana kampüsünde öğrencileri taşıyan iki halk otobüsü çarpıştı. Büyük bir paniğe neden olan kazanı sonucunda çok sayıda öğrencinin yaralandığı öğrenildi.



KAYGANLAŞAN ZEMİN KAZAYA YOL AÇTI

Alınan bilgilere göre Üniversite A giriş kapısından gelen halk otobüsü kavşakta dönüş yapan bir başka halk otobüsüne yağış sebebi ile kayganlaşan zeminde çarpıştı.



ÖĞRENCİLER YARALANADI

Çarpışmanın etkisi ile halk otobüslerinin içerisinde bulunan 18 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri 11 öğrenciyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 7 öğrenciyi ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yapan halk otobüsleri alandan kaldırılırken, kaza ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazada yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

