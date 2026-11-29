Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde önceki gün bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, B.V. (28) isimli öğrenci, öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan’ı (55) kesici aletle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Hocamıza yönelik bu saldırıyı ve şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyoruz. Üniversitemizde şiddete hiçbir koşulda müsamaha gösterilemez. Prof. Dr. Aysun Doğan'a ve mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Olayın ardından polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanan B.V., emniyete götürüldü. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.