İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde önceki gün bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Ege Üniversitesinde bıçaklı saldırı! Profesörü yaralayan öğrenci tutuklandı Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde bir öğrenci, öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan'ı kesici aletle yaraladı ve ardından tutuklandı. B.V. (28) isimli öğrenci, Prof. Dr. Aysun Doğan’ı (55) kesici aletle yaraladı. Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Aysun Doğan'ın hayati tehlikesi bulunmuyor. Ege Üniversitesi saldırıyı kınayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten bir açıklama yaptı. Suç aletiyle yakalanıp adliyeye sevk edilen B.V., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, B.V. (28) isimli öğrenci, öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan’ı (55) kesici aletle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PROFESÖRÜN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralanan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Hocamıza yönelik bu saldırıyı ve şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyoruz. Üniversitemizde şiddete hiçbir koşulda müsamaha gösterilemez. Prof. Dr. Aysun Doğan'a ve mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

SALDIRGAN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanan B.V., emniyete götürüldü. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.