‘Ehliyetim evde’ dedi, gerçek çok başka çıktı: 195 bin lira cezadan kurtulamadı

Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında, polis ekipleri rutin alkol denetimi yaparken, A. Ç. idaresindeki kamyonu durdurdu. Sürücü yapılan kontrolde sürücü ehliyetini evde unuttuğunu belirterek TC kimlik numarasını söylemek istedi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik sorgulamasında ise sorguda sürücünün ehliyetini 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı alındığı ortaya çıktı.
Daha sonra yapılan alkol kontrolünde A.Ç., 0.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü her ne kadar alkollü olmadığını iddia etse de toplamda 195 bin lira idari para cezasından kaçamadı. Ayrıca ehliyetine 5 yıl el konuldu.