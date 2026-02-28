Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında, polis ekipleri rutin alkol denetimi yaparken, A. Ç. idaresindeki kamyonu durdurdu. Sürücü yapılan kontrolde sürücü ehliyetini evde unuttuğunu belirterek TC kimlik numarasını söylemek istedi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik sorgulamasında ise sorguda sürücünün ehliyetini 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı alındığı ortaya çıktı.

Dinle Özetle

‘Ehliyetim evde’ dedi, gerçek çok başka çıktı: 195 bin lira cezadan kurtulamadı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 38

HABERİN ÖZETİ ‘Ehliyetim evde’ dedi, gerçek çok başka çıktı: 195 bin lira cezadan kurtulamadı Burdur'da rutin alkol denetiminde durdurulan bir kamyon sürücüsünün ehliyetinin daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan alındığı ve kendisinin de 0.27 promil alkollü olduğu tespit edilerek 195 bin lira para cezası ve 5 yıl ehliyetine el konuldu. Burdur-Fethiye karayolunda rutin alkol denetimi yapıldı. Durdurulan A.Ç. isimli sürücünün ehliyeti, daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan alınmıştı. Yapılan testte sürücü A.Ç.'nin 0.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye toplam 195 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

0.27 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Daha sonra yapılan alkol kontrolünde A.Ç., 0.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü her ne kadar alkollü olmadığını iddia etse de toplamda 195 bin lira idari para cezasından kaçamadı. Ayrıca ehliyetine 5 yıl el konuldu.