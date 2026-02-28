Menü Kapat
3. Sayfa
 Şenay Yurtalan

‘Ehliyetim evde’ dedi, gerçek çok başka çıktı: 195 bin lira cezadan kurtulamadı

Burdur'da trafik ekipleri tarafından durdurulan kamyon sürücüsü, yapılan kontrolde ehliyetini evde unuttuğunu söyledi. Ancak yapılan ölçümde 0.27 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine daha önce de 2 defa alkollü araç kullanmaktan el konulduğu tespit edildi. Sürücü bu sefer de alkollü olmadığını iddia etse de 195 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 5 yıl el konuldu.

'Ehliyetim evde' dedi, gerçek çok başka çıktı: 195 bin lira cezadan kurtulamadı
Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında, polis ekipleri rutin alkol denetimi yaparken, A. Ç. idaresindeki kamyonu durdurdu. Sürücü yapılan kontrolde sürücü ehliyetini evde unuttuğunu belirterek TC kimlik numarasını söylemek istedi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik sorgulamasında ise sorguda sürücünün ehliyetini 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı alındığı ortaya çıktı.

‘Ehliyetim evde’ dedi, gerçek çok başka çıktı: 195 bin lira cezadan kurtulamadı

HABERİN ÖZETİ

‘Ehliyetim evde’ dedi, gerçek çok başka çıktı: 195 bin lira cezadan kurtulamadı

Burdur'da rutin alkol denetiminde durdurulan bir kamyon sürücüsünün ehliyetinin daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan alındığı ve kendisinin de 0.27 promil alkollü olduğu tespit edilerek 195 bin lira para cezası ve 5 yıl ehliyetine el konuldu.
Burdur-Fethiye karayolunda rutin alkol denetimi yapıldı.
Durdurulan A.Ç. isimli sürücünün ehliyeti, daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan alınmıştı.
Yapılan testte sürücü A.Ç.'nin 0.27 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücüye toplam 195 bin lira idari para cezası kesildi.
Ayrıca ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.
‘Ehliyetim evde’ dedi, gerçek çok başka çıktı: 195 bin lira cezadan kurtulamadı

0.27 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Daha sonra yapılan alkol kontrolünde A.Ç., 0.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü her ne kadar alkollü olmadığını iddia etse de toplamda 195 bin lira idari para cezasından kaçamadı. Ayrıca ehliyetine 5 yıl el konuldu.

ETİKETLER
#trafik cezası
#Ehliyet Iptali
#Kamyon Sürücüsü
#Alkol Denetimi
#Promil
#3. Sayfa
