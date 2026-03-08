Menü Kapat
TGRT Haber
 Nalan Güler Güven

Elazığ'da tartışmada kan döküldü! Oğlunu bıçaklayan adamı öldürdü

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde, aralarında husumet bulunan iki tarafın tartışması cinayetle noktalandı. Aracının önü kesilen lokanta işletmecisi A.K., oğlunu bıçaklayan Ertuğrul Koç’u olay yerinde tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası baba gözaltına alınırken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

ilçesine bağlı Gezin köyünde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, lokanta işletmecisi A.K. ile 45 yaşındaki Ertuğrul Koç arasında bir gün önce lokantada tartışma çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışmanın büyümesini engelleyen vatandaşlar tarafları ayırdı. İşletmeyi kapattıktan sonra oğluyla birlikte eve dönen A.K.'nin aracı Ertuğrul Koç tarafından kesilerek durduruldu.

OĞLUNU BIÇAKLAYAN HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Koç, araçtan inen A.K.'nin oğlunu bıçakladı. Oğlunun bıçaklandığını gören A.K. ise araçta bulunan av tüfeğini çıkartarak Koç'a ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Ertuğrul Koç'un ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli A.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

