Emekli uzman çavuş ailesini katledip canına kıydı

Ankara’nın Sincan ilçesinde dehşet verici bir aile katliamı yaşandı. Akşam 22.30 sıralarında emekli Uzman Çavuş, R.B. ailesi ile tartışmasının ardından eşi D.B. ve kızları I.N.B. ve S.B.’ye beylik tabancası ile ateş ettikten sonra aynı tabanca ile intihar etti.
Şüpheli R.B., eşi D.B. ve kızı I.N.B. olay yerinde vefat etti. Diğer kızı S.B. ise yaralandı. Olay ile ilgi Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı iki Cumhuriyet Savcısını görevlendirildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.