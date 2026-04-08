Ankara’nın Sincan ilçesinde dehşet verici bir aile katliamı yaşandı. Akşam 22.30 sıralarında emekli Uzman Çavuş, R.B. ailesi ile tartışmasının ardından eşi D.B. ve kızları I.N.B. ve S.B.’ye beylik tabancası ile ateş ettikten sonra aynı tabanca ile intihar etti.

HABERİN ÖZETİ Emekli uzman çavuş ailesini katledip canına kıydı Ankara'nın Sincan ilçesinde emekli Uzman Çavuş R.B., ailesiyle tartıştıktan sonra eşi ve kızlarını beylik tabancasıyla vurarak intihar etti. Olay, akşam 22.30 sıralarında meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş R.B., eşi D.B. ve kızları I.N.B. ile S.B.'ye ateş etti. Eşi D.B. ve kızı I.N.B. olay yerinde vefat etti. Diğer kızı S.B. ise yaralandı. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

EŞİ VE KIZI VEFAT ETTİ, BİR KIZI YARALI

Şüpheli R.B., eşi D.B. ve kızı I.N.B. olay yerinde vefat etti. Diğer kızı S.B. ise yaralandı. Olay ile ilgi Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı iki Cumhuriyet Savcısını görevlendirildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.