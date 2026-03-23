Erzurum-Pasinler kara yolunda seyir halindeki bir otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralanan 7 kişiden 2’si hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HABERİN ÖZETİ Erzurum’da feci kaza: Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti Erzurum-Pasinler kara yolunda bayram ziyareti dönüşü ağaca çarpan otomobildeki aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Erzurum-Pasinler kara yolunda trafik kazası meydana geldi. Bayram ziyareti dönüşü yapan bir otomobil ağaca çarptı. Aynı aileden Ahmet Efe A. ve Ayşe A. olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen kazada, bayram ziyareti dönüşü yapan aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Muhammet A. idaresindeki otomobil, Erzurum-Pasinler kara yolundaki dinlenme tesisi yakınlarında yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile Ömer Ali A, Ayşe A, Emirhan A, Ahmet Efe A, Ayşe A. ve Celil A. kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Efe A. ile Ayşe A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.