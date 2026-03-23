Erzurum’da feci kaza: Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti

Erzurum-Pasinler kara yolunda seyir halindeki bir otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralanan 7 kişiden 2’si hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen kazada, bayram ziyareti dönüşü yapan aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Muhammet A. idaresindeki otomobil, Erzurum-Pasinler kara yolundaki dinlenme tesisi yakınlarında yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile Ömer Ali A, Ayşe A, Emirhan A, Ahmet Efe A, Ayşe A. ve Celil A. kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Efe A. ile Ayşe A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.