Esenler'de kediye saldırdılar, uyaran kadını da tehdit ettiler!

Esenler'de iki çocuk ellerindeki bıçakla önce kediye zarar verdi ardından kendilerini uyaran genç kadının üzerine yürüdü. Bir aracın lastiğine de zarar vermeye çalışan çocuklar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

KEDİYE BIÇAKLA ZARAR VERDİLER

Esenler Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yaşları küçük iki çocuk, çöp konteynerinin yanındaki kediyi sevmek bahanesiyle yanına yaklaştı. Çocuklardan biri, kısa süre sonra kediye elindeki bıçakla zarar verdi. Olayı fark eden genç esnaf kadın ise çocukları uyardı. Ancak çocuklar bıçak çekerek kadının üzerine yürüdü. Çocukların çevreye tehlike saçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların tekme attıkları kediye kesici aletle kediye zarar verdiği, olayı fark eden kadının da üzerine bıçakla yürüdüğü anlar yer aldı. İki çocuğun ardından bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı da kameraya yansıdı.