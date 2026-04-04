Esenyurt’ta hamile kadın doğum yaparken öldü! Yakınları hastaneyi bastı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Esenyurt’taki Şehitler Mahallesi’nde hizmet veren özel bir hastanede acı bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Büşra Söylemez doğum yapmak için özel hastaneye getirildi.
25 yaşındaki Söylemez, doğum esnasında yapılan müdahalenin ardından fenalaştı. Bir süre sonra genç kadının hayatını kaybettiği haberi yakınlarına verildi.
Söylemez’in hayatını kaybettiği haberinin ardından, genç kadının yakınları doğum sırasında ihmal olduğunu iddia ederek hastaneyi bastı ve doktorlara saldırmaya başladı.
İhbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Ortalığın birbirine girdiği olayda, polis ekipleri hastaney basmak isteyen yakınları hastaneden uzaklaştırdı. Polis ekipleri gece boyunca hastane çevresinde nöbet tuttu.
Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ve savcılık genç kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattı.