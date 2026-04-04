SON DAKİKA!
Esenyurt’ta hamile kadın doğum yaparken öldü! Yakınları hastaneyi bastı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde doğum yapmak üzere özel bir hastaneye getirilen Büşra Söylemez, doğum sırasında yapılan müdahale sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Acı haberi olan genç kadının yakınları, olayda ihmal olduğunu savunup hastaneyi bastı. Çıkan olaylara çok sayıda polis müdahale etti.

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 03:46
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 08:22

İstanbul Esenyurt’taki Şehitler Mahallesi’nde hizmet veren özel bir hastanede acı bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Büşra Söylemez doğum yapmak için özel hastaneye getirildi.

DOĞUM SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

25 yaşındaki Söylemez, doğum esnasında yapılan müdahalenin ardından fenalaştı. Bir süre sonra genç kadının hayatını kaybettiği haberi yakınlarına verildi.

YAKINLARI HASTANEYİ BASTI

Söylemez’in hayatını kaybettiği haberinin ardından, genç kadının yakınları doğum sırasında ihmal olduğunu iddia ederek hastaneyi bastı ve doktorlara saldırmaya başladı.

İhbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Ortalığın birbirine girdiği olayda, polis ekipleri hastaney basmak isteyen yakınları hastaneden uzaklaştırdı. Polis ekipleri gece boyunca hastane çevresinde nöbet tuttu.

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ve savcılık genç kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattı.

