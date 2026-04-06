Eskişehir'de feci kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Eskişehir-Ankara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, başka bir araçla feci şekilde çarpıştı. Araçların adeta hurdaya döndüğü kazada 4 kişi can verdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de feci kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 01:55
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 05:33

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü.

KONTROLDEN ÇIKIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Ali G. idaresinde Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan 46 ALS 749 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçerek Fatih A. idaresindeki 06 FRE 823 plakalı otomobil ile çarpıştı.

4 KİŞİ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, 46 ALS 749 plakalı otomobilin sürücüsü Ali G. ve yolcu koltuğunda bulunan Mevlüt S’nin yanı sıra 06 FRE 823 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih A. ve yolcu olarak bulunan babası Hasan A.’ın hayatını kaybettiği belirledi.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Ayrıca araçlarda bulunan 2 kişi de ağır yaralandı. Cenazeler, olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlattı.

