Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü.

Eskişehir'de feci kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

HABERİN ÖZETİ Eskişehir'de feci kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı Sivrihisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Ali G. idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek Fatih A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki otomobilin sürücüleri ve yolculardan ikisi hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Cenazeler morga kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KONTROLDEN ÇIKIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Ali G. idaresinde Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan 46 ALS 749 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçerek Fatih A. idaresindeki 06 FRE 823 plakalı otomobil ile çarpıştı.

4 KİŞİ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, 46 ALS 749 plakalı otomobilin sürücüsü Ali G. ve yolcu koltuğunda bulunan Mevlüt S’nin yanı sıra 06 FRE 823 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih A. ve yolcu olarak bulunan babası Hasan A.’ın hayatını kaybettiği belirledi.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Ayrıca araçlarda bulunan 2 kişi de ağır yaralandı. Cenazeler, olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlattı.