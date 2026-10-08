Eskişehir’de kan donduran olay: Amcasını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

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İstanbul
Tepebaşı ilçesi kırsal Karadere Mahallesi'nde Muhammed Aslanoğlu, lise öğrencisi olan yeğeninin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldı hastanede hayatını kaybetmişti. Amcanın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.