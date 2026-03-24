Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Evine giden genci döverek öldürdüler! İfadeleri isyan ettirdi: 'Öldüğünü polisten duyduk'

Antalya’da kendisinden sigara isteyen gençler tarafından korkunç şekilde darp edilen paramedik Hamit Aras hayatını kaybetti. Hakim karşısına çıkan sanıkların ifadeleri ortaya çıktı. Zanlıların "Maddenin etkisindeydik, öldüğünü polislerden duyduk" sözleri herkesi çıldırttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 12:50

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde 3 Mart 2025 tarihinde yaşanan olay yürekleri dağladı. Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan 30 yaşındaki paramedik Hamit Aras, Ramazan'ın ilk günü sahur yaptıktan sonra evine dönmek isterken dehşeti yaşadı. Yaşları 17 ila 20 arasında değişen 4 genç Aras'ın yanına gelerek sigara istedi. Sigara kullanmadığını belirten Aras 4 kişinin saldırısına uğradı.

Evine giden genci döverek öldürdüler! İfadeleri isyan ettirdi: 'Öldüğünü polisten duyduk'

GENÇ ADAM YERE YIĞILDI, BAŞINI KALDIRIMA VURDU

Kafasına aldığı darbeyle yere yığılan Aras, kaldırıma çarpmasıyla ağır yaralandı. Şüpheliler, yerde hareketsiz yatan Hamit Aras'ın çantasını alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yerde yatan kişinin meslektaşları Hamit Aras olduğunu görünce müdahaleye başladı. Kalbi duran genç paramedik, olay yerinde yeniden hayata döndürüldü. Aras, önce yakınlardaki özel bir hastaneye, ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Aras, üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Evine giden genci döverek öldürdüler! İfadeleri isyan ettirdi: 'Öldüğünü polisten duyduk'

4 SALDIRGAN YAKALANDI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüpheliler İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İnceoğlulları (20) ve Muhammet Emir K.'yı (17) yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Aras'a vurduğunu kabul eden Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğlulları tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail S. ve Gökhan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Aras'ı darp ederek çantasını aldıklarını, içindeki eşyaları aldıktan sonra birkaç sokak ileride çantayı yaktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Evine giden genci döverek öldürdüler! İfadeleri isyan ettirdi: 'Öldüğünü polisten duyduk'

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ, ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3’üncü duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğulları, Hamit Aras’ın annesi Şükriye Tavşan ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada izletilen görüntülerin iyileştirilmiş hali de duruşma salonunda yeniden izlendi. Görüntüleri anne Şükriye Tavşan gözyaşları içinde izlerken, yumruğu attığı ve yağma yaptığı görülen tutuklu sanık Muhammet Emir K. savunma yaptı.

Evine giden genci döverek öldürdüler! İfadeleri isyan ettirdi: 'Öldüğünü polisten duyduk'

"SÖYLEDİĞİ HER ŞEYİ ÇOK YANLIŞ ANLADIM"

Muhammet Emir K., maddenin etkisiyle maktul Hamit Aras’ın söylediklerini yanlış anladığını öne sürerek, "Çantayı alan kişi benim, yumruk attım, sonra kendimi garantiye almak için çantayı aldım. Bazı cümleleri kullandığını düşündüm. O an her şeyi çok farklı anladım. Böyle şeylerin olacağını tahmin edemedim, böyle bir şeyin olacağını bilseydim kesinlikle yanına gitmezdim" dedi.

"POLİSLER SÖYLEYİNCE ÖLDÜĞÜNÜ ANLADIK"

Diğer tutuklu sanık Savaş İnceoğulları ise, "Biz bayıldı zannettik, bile isteye kimseyi öldürmedik. Polisler bizi yakalayınca öldüğünü öğrendik" dedi.

Evine giden genci döverek öldürdüler! İfadeleri isyan ettirdi: 'Öldüğünü polisten duyduk'

"YAĞMA KASTIYLA YAPILDIĞI SÖZ KONUSU"

Öldürülen gencin ailesinin avukatı Kerem Polat, "Muhammet, maktule vurarak onu öldürüyor, ardından yağma yapılıyor, doğrudan vurur vurmaz çantasını alıyor. Bu olayın yağma kastıyla yapıldığı söz konusu" ifadelerini kullanarak, tutuklu sanık Muhammet Emir K. ile tutuksuz sanık İsmail S.’nin yaş tespitinin yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, katılan vekilinin talebini kabul ederek sanık Muhammet Emir K. ile tutuksuz sanık İsmail S.’nin kemik yaşlarının tespit edilmesini istedi. Heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ETİKETLER
#antalya
#Cinayet Davası
#Hamit Aras Cinayeti
#Paramedik Cinayeti
#Genç Sanıklar
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.