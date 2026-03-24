Evine giden genci döverek öldürdüler! İfadeleri isyan ettirdi: 'Öldüğünü polisten duyduk'

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde 3 Mart 2025 tarihinde yaşanan olay yürekleri dağladı. Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan 30 yaşındaki paramedik Hamit Aras, Ramazan'ın ilk günü sahur yaptıktan sonra evine dönmek isterken dehşeti yaşadı. Yaşları 17 ila 20 arasında değişen 4 genç Aras'ın yanına gelerek sigara istedi. Sigara kullanmadığını belirten Aras 4 kişinin saldırısına uğradı.

GENÇ ADAM YERE YIĞILDI, BAŞINI KALDIRIMA VURDU

Kafasına aldığı darbeyle yere yığılan Aras, kaldırıma çarpmasıyla ağır yaralandı. Şüpheliler, yerde hareketsiz yatan Hamit Aras'ın çantasını alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yerde yatan kişinin meslektaşları Hamit Aras olduğunu görünce müdahaleye başladı. Kalbi duran genç paramedik, olay yerinde yeniden hayata döndürüldü. Aras, önce yakınlardaki özel bir hastaneye, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Aras, üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

4 SALDIRGAN YAKALANDI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüpheliler İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İnceoğlulları (20) ve Muhammet Emir K.'yı (17) yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Aras'a vurduğunu kabul eden Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğlulları tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail S. ve Gökhan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Aras'ı darp ederek çantasını aldıklarını, içindeki eşyaları aldıktan sonra birkaç sokak ileride çantayı yaktıklarını söyledikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ, ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3’üncü duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğulları, Hamit Aras’ın annesi Şükriye Tavşan ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada izletilen görüntülerin iyileştirilmiş hali de duruşma salonunda yeniden izlendi. Görüntüleri anne Şükriye Tavşan gözyaşları içinde izlerken, yumruğu attığı ve yağma yaptığı görülen tutuklu sanık Muhammet Emir K. savunma yaptı.

"SÖYLEDİĞİ HER ŞEYİ ÇOK YANLIŞ ANLADIM"

Muhammet Emir K., maddenin etkisiyle maktul Hamit Aras’ın söylediklerini yanlış anladığını öne sürerek, "Çantayı alan kişi benim, yumruk attım, sonra kendimi garantiye almak için çantayı aldım. Bazı cümleleri kullandığını düşündüm. O an her şeyi çok farklı anladım. Böyle şeylerin olacağını tahmin edemedim, böyle bir şeyin olacağını bilseydim kesinlikle yanına gitmezdim" dedi.

"POLİSLER SÖYLEYİNCE ÖLDÜĞÜNÜ ANLADIK"

Diğer tutuklu sanık Savaş İnceoğulları ise, "Biz bayıldı zannettik, bile isteye kimseyi öldürmedik. Polisler bizi yakalayınca öldüğünü öğrendik" dedi.

"YAĞMA KASTIYLA YAPILDIĞI SÖZ KONUSU"

Öldürülen gencin ailesinin avukatı Kerem Polat, "Muhammet, maktule vurarak onu öldürüyor, ardından yağma yapılıyor, doğrudan vurur vurmaz çantasını alıyor. Bu olayın yağma kastıyla yapıldığı söz konusu" ifadelerini kullanarak, tutuklu sanık Muhammet Emir K. ile tutuksuz sanık İsmail S.’nin yaş tespitinin yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, katılan vekilinin talebini kabul ederek sanık Muhammet Emir K. ile tutuksuz sanık İsmail S.’nin kemik yaşlarının tespit edilmesini istedi. Heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

