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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:09

Fethiye’de yamaç paraşütü faciası: Eğitim uçuşunda can verdi

Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da, eğitim uçuşu yapmak için ilçeye gelen 37 yaşındaki Rus uyruklu şahıs, tekli (single) uçuş sırasında kayalıklara sert iniş yaptı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:09

Rus vatandaşı 37 yaşındaki Aleksandr Kishenet eğitim uçuşu gerçekleştirmek amacıyla Babadağ'a geldi. Tekli ile 900 metre pistinden havalanan şahıs, bir süre sonra kayalık bölgeye sert iniş yaptı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi () ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Fethiye’de yamaç paraşütü faciası: Eğitim uçuşunda can verdi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Babadağ'da eğitim uçuşu için tekli yamaç paraşütüyle havalanan Rus vatandaşı Aleksandr Kishenet, kayalık bölgeye sert iniş yapması sonucu hayatını kaybetti.
37 yaşındaki Rus vatandaşı Aleksandr Kishenet, eğitim uçuşu için Babadağ'daki 900 metre pistinden tekli yamaç paraşütü ile havalandı.
Havalandıktan bir süre sonra kayalık bölgeye sert iniş yapan Kishenet için bölgeye UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi.
Kayalık alandan çıkarılan Kishenet'in sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine cenaze nakil aracı gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Fethiye’de yamaç paraşütü faciası: Eğitim uçuşunda can verdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kayalık alanda bulunan Kishenet, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kishenet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından cenaze nakil aracı Babadağ'a geldi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kishenet'in cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından ilgili birimlere teslim edileceği öğrenildi.

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ETİKETLER
#yamaç paraşütü
#Umke
#Babadağ
#Aleksandr Kishenet
#Jak
#3. Sayfa
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