Fethiye’de yamaç paraşütü faciası: Eğitim uçuşunda can verdi

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İstanbul
Rus vatandaşı 37 yaşındaki Aleksandr Kishenet eğitim uçuşu gerçekleştirmek amacıyla Babadağ'a geldi. Tekli yamaç paraşütü ile 900 metre pistinden havalanan şahıs, bir süre sonra kayalık bölgeye sert iniş yaptı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Kayalık alanda bulunan Kishenet, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kishenet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından cenaze nakil aracı Babadağ'a geldi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kishenet'in cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından ilgili birimlere teslim edileceği öğrenildi.