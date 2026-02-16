Gaziantep'te feci kaza! Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'teki feci kaza, Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir bölgesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde kavşakta bekleyen Muhammet Mustafa Ş. idaresindeki motosiklete plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Muhammet Mustafa Ş. ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Muhammet Mustafa Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.