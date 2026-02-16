Gaziosmanpaşa'da ceset paniği! Gören telefona sarıldı

Kategoriler
Gaziosmanpaşa'da boş arazide erkek cesedi bulundu. Madde bağımlısı oğullarından haber alamayan aileye kötü haber geldi. Gaziosmanpaşa'nın Kazım Karabekir Mahallesi üzerinde boş bir arazi çevresinde oturan vatandaşlar tarafından bulunan ceset görenleri şoka uğrattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar sonucunda, cesedin ailesinin günlerdir haber alamadığı Can Yıldırım’a (30) ait olduğu belirlendi. Yıldırım’ın, yaklaşık 12-13 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Konuya ilişkin soruşturma sürerken, hayatını kaybeden Yıldırım’ın bir süredir madde bağımlısı olduğu öğrenildi. Can Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.