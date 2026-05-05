HABERİN ÖZETİ Gaziosmanpaşa'da korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü tramvay altında kaldı Gaziosmanpaşa'da tramvay ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde T4 Tramvay hattı Sağmacılar - Bosna Çukurçeşme durakları arasında meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan motosiklet, seyir halindeki tramvayla çarpıştı ve sürücü tramvay ile motosiklet arasında sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşandı.

ARAÇLARIN ARASINDA SIKIŞTI

Kaza, Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan T4 Tramvay hattı Sağmacılar - Bosna Çukurçeşme durakları arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 34 KJS 519 plakalı motosiklet, seyir halindeki tramvayla çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, tramvay ile motosiklet arasında sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan sürücüyü çıkardı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.