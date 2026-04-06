Samsun İlkadım ilçesinde 39 yaşındaki H.G.E., pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sol ayağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.D.A. (32) ve A.K.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ ‘Gözlüğünün altından niye baktın’ dedi: Pompalı tüfekle vurdu Samsun İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ayağından yaralanan şahısla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 39 yaşındaki H.G.E. isimli şahıs, pompalı tüfekle sol ayağından vurularak yaralandı. Olayla ilgili M.D.A. (32) ve A.K. (21) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaralının kendilerine "gözlüğünün altından baktığı" gerekçesiyle ateş açtıkları iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

