‘Gözlüğünün altından niye baktın’ dedi: Pompalı tüfekle vurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsun İlkadım ilçesinde 39 yaşındaki H.G.E., pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sol ayağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.D.A. (32) ve A.K.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Saldırganların, yaralının kendilerine "gözlüğünün altından baktığı" gerekçesiyle ateş açtıkları iddia edildi.