Yüksekova'ya bağlı Gürkavak köyü kırsalı Doski Vadisi'ndeki yaylaya sürüsünü çıkaran 17 yaşındaki Muhammed Aykut, koyunları otlattığı sırada henüz belirlenemeyen bir cisim infilak etti.

HABERİN ÖZETİ Hakkari'de yaylada patlama! Çoban yaralandı, 3 koyun öldü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyü kırsalındaki Doski Vadisi'nde yaylada hayvan otlatan 17 yaşındaki çoban, henüz belirlenemeyen bir cismin patlaması sonucu yaralandı, 3 koyun telef oldu. Patlamada 17 yaşındaki Muhammed Aykut yaralandı. Sürüdeki 3 koyun telef oldu. Olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çoban tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamaya neden olan cismin türünü belirlemek için inceleme başlatıldı.

Patlamanın etkisiyle Aykut vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, sürüdeki 3 koyun telef oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOBAN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aykut’un tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CİSMİN TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri, patlamaya neden olan cismin türünün belirlenmesi ve olayın detaylarının aydınlatılması için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.