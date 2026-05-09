 | Selahattin Demirel

Hakkari'de yaylada patlama! Çoban yaralandı, 3 koyun öldü

Hakkari Yüksekova'da sürüsünü yaylaya çıkaran 17 yaşındaki çoban, bir cismin infilak etmesi sonucunda yaralandı, 3 koyun da öldü. Çoban, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 17:55

'ya bağlı Gürkavak köyü kırsalı Doski Vadisi'ndeki yaylaya sürüsünü çıkaran 17 yaşındaki Muhammed Aykut, koyunları otlattığı sırada henüz belirlenemeyen bir cisim infilak etti.

Patlamanın etkisiyle Aykut vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, sürüdeki 3 koyun telef oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOBAN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aykut’un tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CİSMİN TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri, patlamaya neden olan cismin türünün belirlenmesi ve olayın detaylarının aydınlatılması için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

