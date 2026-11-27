İstanbul Kağıthane’de 2004 ve 2005 yılında bir aile apartmanında öldüren 3 çocuğun şüpheli ölümleriyle ilgili dosya yeniden açılırken, sır perdesinin arkasından seri katil çıktı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul’da 22 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Seri katil anne 3 çocuğu öldürdü İstanbul Kağıthane'de 2004 ve 2005 yıllarında meydana gelen 3 çocuğun şüpheli ölümleriyle ilgili soruşturmanın yeniden açılmasıyla, bir seri katil anne ortaya çıktı. Soruşturma, Yusuf Akyol'un şüpheli ölümüyle ilgili yeniden açıldı ve seri katil izine rastlandı. 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un annesi A.A. tarafından öldürüldüğü belirlendi. A.A.'nın bir yıl önce eltisinin çocuğunu, ardından 2004 yılında amcasının çocuğunu da öldürdüğü tespit edildi. Olayların aile fertleri tarafından örtbas edildiği ortaya çıktı. Anne A.A. ve bir akrabası İstanbul'da, olayın örtbas edilmesine karıştığı belirlenen 5 kişi ise Bitlis'te yakalandı.

KENDİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Yusuf Akyol'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmanın yeniden açılmasıyla soruşturmada seri katil izine rastlandı. Yapılan çalışmada 3,5 yaşındaki çocuğun annesi A.A. tarafından öldürüldüğü belirlendi.



2 ÇOCUĞA DAHA KIYDI

Seri katil detaylarının belirlenmesinin ardından soruşturma derinleştirildi. 3,5 yaşındaki çocuğunu öldürerek apartman boşluğuna atan anne A.A.'nın bir yıl önce eltisinin çocuğunu, ardından yine 2004 yılında amcasının çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı.



TEK TEK ÖLDÜRDÜ!

Jandarmanın yaptığı çalışmalarda psikolojik sorunları olduğu düşünülen anne A.A.'nın önce eltisinin ve amcasının çocuklarını, bir yıl sonra da 3.5 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü ve bu olayların aile fertleri tarafından örtbas edildiği ortaya çıktı.



ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞANLAR DA YAKALANDI

İstihbari çalışmaların ardından operasyonlara başlayan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne A.A. ve bir akrabasını İstanbul'da gözaltına aldı. Olayın örtbas edilmesine karıştıkları belirlenen diğer 5 kişi ise Bitlis'te yakalanarak İstanbul'a getirildi.

