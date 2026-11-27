Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Kağıthane’de 2004 ve 2005 yılında bir aile apartmanında öldüren 3 çocuğun şüpheli ölümleriyle ilgili dosya yeniden açılırken, sır perdesinin arkasından seri katil çıktı.
Yusuf Akyol'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmanın yeniden açılmasıyla soruşturmada seri katil izine rastlandı. Yapılan çalışmada 3,5 yaşındaki çocuğun annesi A.A. tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Seri katil detaylarının belirlenmesinin ardından soruşturma derinleştirildi. 3,5 yaşındaki çocuğunu öldürerek apartman boşluğuna atan anne A.A.'nın bir yıl önce eltisinin çocuğunu, ardından yine 2004 yılında amcasının çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı.
Jandarmanın yaptığı çalışmalarda psikolojik sorunları olduğu düşünülen anne A.A.'nın önce eltisinin ve amcasının çocuklarını, bir yıl sonra da 3.5 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü ve bu olayların aile fertleri tarafından örtbas edildiği ortaya çıktı.
İstihbari çalışmaların ardından operasyonlara başlayan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne A.A. ve bir akrabasını İstanbul'da gözaltına aldı. Olayın örtbas edilmesine karıştıkları belirlenen diğer 5 kişi ise Bitlis'te yakalanarak İstanbul'a getirildi.