İstanbul'da 4 katlı binada metan gazı patlaması!

İstanbul Silivri’de Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nden akşam saatlerinde şiddetli bir patlama sesi yükseldi.
4 katlı bir apartmanda metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede herhangi bir can kaydı veya yaralı olmazken, apartmanın dördüncü katındaki banyo ve tuvalet, apartman girişindeki iş yerinde de borular ve havalandırmalar zarar gördü.
Muhtemel tehlikeye karşı apartman sakinleri bu gece tahliye edildi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.