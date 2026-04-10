İstanbul Silivri’de Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nden akşam saatlerinde şiddetli bir patlama sesi yükseldi.

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da 4 katlı binada metan gazı patlaması! İstanbul Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bir apartmanda metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi metan gazı sıkışması olarak belirlendi. Olay yerine polis ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi. Apartmanın dördüncü katındaki banyo ve tuvalet ile apartman girişindeki iş yerinde hasar oluştu. Can kaybı veya yaralı bulunmuyor. Muhtemel tehlikeye karşı apartman sakinleri tahliye edildi.

PATLAMANIN SEBEBİ METAN GAZI SIKIŞMASI

4 katlı bir apartmanda metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi.

BİNADA HASAR OLUŞTU

Yapılan incelemede herhangi bir can kaydı veya yaralı olmazken, apartmanın dördüncü katındaki banyo ve tuvalet, apartman girişindeki iş yerinde de borular ve havalandırmalar zarar gördü.

APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Muhtemel tehlikeye karşı apartman sakinleri bu gece tahliye edildi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.